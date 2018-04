Umsichtige Garderoben-Wahl! Für die YouTuberin Dagi Bee (23) und ihren Liebsten Eugen Kazakov rückt der große Tag in greifbare Nähe: Das Pärchen wird sich in diesem Jahr noch das Jawort geben! Genaue Einzelheiten zur bereits ausgewählten Garderobe möchte die Promi-Braut selbstverständlich nicht preisgeben, um nicht das Unglück zu beschwören: Die Blondine verrät jedoch, dass das Kleid nicht nur ihr allein gefallen soll!

Im Promiflash-Interview kann Dagi zwar nur spekulieren, ob Eugen der edle Zwirn, den sie vor dem Altar tragen wird, gefällt, ist sich aber sicher: "Definitiv, sonst hätte ich es nicht gekauft!" Allerdings muss das Outfit natürlich auch der Trägerin selbst zusagen. "Ich achte schon darauf, dass es mein Ding ist und es wäre ja auch blöd, wenn ich was kaufen würde, was nur ihm und nicht mir gefällt!", begründete die Netz-Fashionista die Entscheidung. Fest steht zumindest, dass die 23-Jährige auf roten Teppichen mit ihren Styles schon durchaus überrascht hat – vorstellbar bleibt also, dass sie vielleicht nicht klassisch in Weiß heiraten wird.

Nicht nur dazu, was Dagi zu ihrer Hochzeit tragen wird, ist wenig bekannt: Wo die beiden den Bund der Ehe eingehen und mit wem die Turteltauben das Ereignis feiern werden – all das verheimlicht die Düsseldorferin ihrer Fangemeinde vorab ebenfalls. Bei fast 3,8 Millionen YouTube-Abonnenten, die tendenziell sicher gern bei der Liebesfeier dabei sein wollen, verständlich.

