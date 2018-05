Bill Cosbys (80) Frau glaubt immer noch an seine Unschuld! In der vergangenen Woche ist das Urteil im viel beachteten Prozess gegen den Schauspieler gefallen: Die frühere Basketballerin Andrea Constand beschuldigte den TV-Star, sie im Jahr 2004 missbraucht zu haben. Eine Jury des Gerichts in Norristown im US-Staat Pennsylvania befand den Comedian nun für schuldig. Damit drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft. Seine Ehefrau Camille (74) glaubt aber auch nach der Verurteilung an die Unschuld ihres Mannes: Sie macht die Medien für das Prozessergebnis verantwortlich!

Die ersten Tage nach dem Schuldspruch ihres Mannes hielt sich Camille Cosby mit einem Statement zurück. Nun nimmt sie den einstigen Comedystar jedoch in einem Facebook-Brief in Schutz: "Schon wieder wurde eine unschuldige Person schuldig gesprochen. Und das alles nur wegen der gedankenlosen, nicht hinterfragenden und verfassungswidrigen Berichterstattung der Medien, die auch im Gericht eine Rolle gespielt hat. Das ist Selbstjustiz und hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Dieses Trauerspiel muss rückgängig gemacht werden, nicht nur für Bill Cosby, sondern im Namen unseres gesamten Landes", erkennt sie den Schuldspruch nicht an.

Schon während des Prozesses hielt Camille stets zu ihrem Ehemann. Sie schoss vor allem heftig gegen den Staatsanwalt und den zuständigen Richter. Die 74-Jährige ist bereits seit 54 Jahren mit dem TV-Star verheiratet und hat fünf gemeinsame Kinder mit ihm.

Jessica Griffin-Pool/Getty Images Bill und Camille Cosby im Montgomery County Courthouse in Norristown, Pennsylvania

Anzeige

Jessica Griffin-Pool/Getty Images Camille Cosby auf dem Weg zum Gericht

Anzeige

Ricky Fitchett / ZUMA Press / Splash News Bill und Camille Cosby vor Gericht in Norristown

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de