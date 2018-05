Wird diese Show zum eisigen Erfolg – oder eher eine kühle Bauchlandung? In den vergangenen Jahren tanzten sich die deutschen Promis bei Let's Dance immer wieder in die Herzen der Zuschauer. Mit dem beliebten Format erzielte RTL regelmäßig Top-Quoten – doch wird der Publikumsliebling nun vom Thron gestoßen? Die Fernsehchefs von Sat.1 planen nun "Dancing on Ice" – und wie der Name schon sagt, müssen sich die Stars dabei auf Kufen beweisen!

Wie Presseportal nun berichtet, hat sich Sat.1 die Rechte an der britischen Erfolgsshow gesichert. Die frostige Sendung holte sich im Königreich wahnsinnige Marktanteile und Zuschauerquoten – und so soll es sich nun auch im deutschen TV durchsetzen. Dabei dürfen sich die nationalen Celebrities wie bei "Let's Dance" in Glitzerkleider und unbequemes Schuhwerk zwängen und mit echten Eis-Profis eine Kür auf die glatte Fläche legen. "Die Show vereint Eleganz, Kraft und Tempo. Besonders beeindruckend wird die sportliche Entwicklung der Stars sein – vom Eistanz-Anfänger zum gefeierten Könner!", erklärte Senderführer Kaspar Pflüger.

Auch der ungefähre Start des Projekts wurde bereits bekannt gegeben: Schon im kommenden Winter sollen die Promis ihr Talent unter Beweis stellen. Aber wird die kalte Vorführung wirklich so erfolgreich werden, wie der bodenständige Bruder "Let's Dance"? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab.

Andreas Rentz/Getty Images "Let's Dance"-Paare nach der 5. Show

Chris Jackson/ Getty Images Teilnehmer und Profis der britischen Ausgabe von "Dancing on Ice" in London

Andreas Rentz / Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier bei "Let's Dance"

