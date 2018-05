Er scheint sich auf einen Sieger eingeschossen zu haben. Let's Dance -Juror Joachim Llambi (53) überrascht die Zuschauer der Tanzshow seit Wochen mit seiner Wertung für Julia Dietze (37). Im Vergleich zu seinen Jurykollegen Motsi Mabuse (37) und Jorge Gonzalez (50) ist der ehemalige eigentlich Profitänzer ein Raubtier in der Bewertung, doch bei ihr wird der Llambi lammfromm. Auch in der siebten Show gab er der Blondine wieder mehr Punkte der Rest der Jury.

Für ihren Jive zu "Do You Love Me" von The Contours aus Dirty Dancing zusammen mit Profitänzer Massimo Sinató (37) kassierte Julia von Motsi und Jorge viel Kritik: "In ein paar Teilen habe ich aber gemerkt, dass die Energie nicht so konstant war", urteilte der Kubaner. Doch für den sonst so harten Juror war alles perfekt: "Ich finde, das war 'ne runde Sache. Ich weiß nicht, was mein kubanischer Freund da gesehen hat" schwärmte der 53-Jährige. Dementsprechend fiel auch die Wertung aus. Neun Punkte bekam die Schauspielerin von ihrem Fanboy und acht von dessen Kollegen.

Auch die Fangemeinde der Promitanzsendung ist dem Prinzip schon auf die Schliche gekommen. "Joachim Llambi zeigt eindeutig, dass er eben NICHT alle gleich bewertet (...). Motsi hat gut kritisiert, aber ihre acht Punkte waren immer noch zu viel", monierte ein Nutzer die ungewöhnliche Beurteilung auf Twitter.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Julia Dietze in der fünften "Let's Dance"-Show

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Jury 2018

Florian Ebener/Getty Images Julia Dietze und Massimo Sinató in der vierten "Let's Dance"-Show

