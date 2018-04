Auch in der diesjährigen Staffel von Let's Dance macht Joachim Llambi (53) seinem Ruf als Show-Fiesling wieder alle Ehre. Der gebürtige Spanier ist schamlos ehrlich – und scheut sich nicht davor, seine Meinung auch in (niedrigen) Punktzahlen auszudrücken. Doch im Gegensatz zu ihren Mitstreitern kann sich Julia Dietze (37) Woche für Woche über die Gunst des Jurors freuen. Die hohen Wertungen sorgten in den vergangenen Folgen allerdings ordentlich für Trubel. Zuletzt wurden sogar Spekulationen laut, die beiden würden auch privat eine ganz besondere Beziehung zueinander haben. Alles Quatsch, weiß Profitänzerin Kathrin Menzinger (29)!

Im Promiflash-Interview sprach die beliebte Blondine nun Klartext und betonte beim 115. Jubiläum des Tanzstudios Schlegl in Nürnberg: "Es gibt unglaubliche Gerüchte um Llambi und Julia, die Julia mir selbst erzählt hat, was natürlich nicht stimmt. Ich weiß von ihr, dass da absolut nichts dran ist und ich weiß auch, wie sehr ihr das zu Herzen geht." Für Kathrin seien die hohe Punktzahlen absolut nachvollziehbar – auch sie ist von Julias Performances absolut begeistert. Besonders ihr letzter Tanz habe es ihr angetan: "Das war ein Bombentanz, das war on fleek!"

Auch nach ihrem Ausscheiden mit Tanzpartner Heiko Lochmann (18) verfolgt die sympathische Wienerin das Show-Geschehen. Ganz zufrieden ist sie mit der Punkteverteilung in diesem Jahr aber nicht: Generell seien die Juroren einfach zu spendabel. Das würde der Entwicklung der Kandidaten nicht gerecht – und verfälsche somit den Blick auf die wahre Leistung der Promitänzer.

Andreas Rentz/Getty Images Julia Dietze und Massimo Sinató in der 2. Folge von "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Kathrin Menzinger und Heiko Lochmann in der dritten "Let's Dance"-Folge

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Anzeige

Findet ihr die Punkte in der aktuellen Staffel generell auch zu hoch? Ja, Kathrin hat absolut recht! Nein, ich finde die Punke gerechtfertigt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de