Ist sie etwa schon jetzt sein absoluter Liebling? Seit Anfang März geht es auf dem Let's Dance-Parkett wieder richtig zur Sache. In schweißtreibenden Choreografien kämpfen die Promiteilnehmer um die heiß begehrten Punkte der strengen Fachjury. Ein besonders harter Brocken: Ex-Profitänzer Joachim Llambi (53). Doch eine Kandidatin scheint den 53-Jährigen in diesem Jahr weichgetanzt zu haben: Schauspielerin Julia Dietze (37) sammelt bei dem kritischen Chefjuror regelmäßig überdurchschnittlich viele Punkte!

Was für eine Seltenheit! Betrachtet man die Bewertungen der vergangenen Tänze der Bühnendarstellerin, fallen diese Zahlen direkt ins Auge. Für ihren ersten Auftritt bekam die Blondine jeweils fünf Punkte von Jorge Gonzalez (50) und Motsi Mabuse (36) – Llambi hingegen beschenkte sie mit sechs Zählern. Nach ihrem zweiten Tanz hob der Rheinländer die Achter-Kelle und vergab damit ebenfalls eine höhere Wertung als seine Kollegen. In der vergangenen Show toppte er sich selber und belohnte Julia und Massimo Sinató (37) mit neun Punkten. Mit seiner Großzügigkeit setzte sich der sonst so strenge Juror deutlich von seinen Mitbewertern ab – und gab dem Fack ju Göhte-Gesicht vergleichsweise die jeweils höchsten Noten.

Sichert sich Julia mit Llambi als Fan bereits einen Platz im Finale? Schon nach wenigen Trainingseinheiten schwärmte der Duisburger live im TV vom Bewegungsstil der fleißigen 37-Jährigen. "Ja, du hast etwas, was einen fesseln kann. Und das finde ich gut!" Wundert ihr euch über die guten Bewertungen für Julia Dietze? Stimmt unten ab.

Andreas Rentz / Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Massimo Sinató und Julia Dietze bei "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener / Freier Fotograf / Getty Images "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de