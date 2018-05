Die Bombe ist geplatzt! Schon länger hielten sich die Gerüchte hartnäckig, dass es bei Bonnie Strange (31) und ihrem Leebo Freeman trotz der Schwangerschaft nicht mehr allzu rund laufen soll. Jetzt scheint das Beziehungsende aber endgültig besiegelt: Bonnie gab in einem Interview bekannt, dass Leebo sie betrogen habe. Wie sehr sie unter dieser Fremdgeh-Aktion leidet, offenbarte sie jetzt auf ihrem Social-Media-Kanal!

Eigentlich sollte es die glücklichste Zeit ihres Lebens sein: Schon in wenigen Wochen wird das Model zum ersten Mal Mama! Während die Beauty geduldig auf die Ankunft des kleinen Sprosses wartete, vergnügte sich der Kindsvater mit einer anderen. Was für eine schwere Situation! In ihrer Instagram-Story gab die Blondine jetzt ein Stimmungsupdate – und das ist ziemlich düster: Auf einem schwarzen Hintergrund schrieb Bonnie "Gott, geht es mir scheiße" und verdeutlichte die Message mit vier traurigen Smileys.

Schon gegenüber Bild verriet Bonnie, sich wie in einem Albtraum zu fühlen. Es sei schon immer ihre Horrorvorstellung gewesen, in einer Beziehung betrogen zu werden. Leebo hinterging seine Lebensgefährtin mit einem Pornomodel, das die heiße Nacht im "KitKatClub" bereits zugab. Sie war es, die der Influencerin den Seitensprung beichtete.

Instagram / leebothestampede Bonnie Strange mit Leebo Freeman

Instagram / bonniestrange Screenshot aus der Insta-Story von Bonnie Strange

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange auf Ibiza

