Die letzten acht Kadidaten müssen heute wieder alles geben! Ab 20.15 Uhr heißt es zum siebten Mal in dieser Staffel Let's Dance. Die heutige Ausgabe der beliebten Tanzshow steht ganz unter dem Motto der schönsten TV-Songs. Doch wem werden die Hits aus der internationalen Fernsehgeschichte beflügeln und wem vielleicht zum Nachteil gereichen? Die Promiflash-Leser sind sich einig: Thomas Hermanns (55) wird auch heute wieder abräumen!

In einer Umfrage gaben mit 674 Votes 26,4 Prozent (Stand 4. Mai) an, dem Comedian und seiner Tanzpartnerin Regina Luca (29) besonders die Daumen zu drücken. Schon in den letzten Wochen begeisterte der Entertainer mit erstklassigen Performances und jeder Menge Spaß am Tanzen – doch ob er auch heute wieder die Punktetafel anführen wird? Konkurrenz könnte er, wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, von Bela Klentze (29) bekommen. Der hatte sich in der vergangenen Show kurzfristig umstellen müssen und statt mit seiner Tanzpartnerin Oana Nechiti (30) mit deren Kollegin Marta Arndt (28) tanzen müssen. Seine Professionalität scheint die Zuschauer ganz offensichtlich begeistert zu haben: Dem Schauspieler gönnen aktuell mit 491 Stimmen 19,2 den Sieg.

Über Platz drei der aktuellen Beliebtheitsskala dürfen sich gleich zwei Kandidatinnen freuen: Julia Dietze und Judith Williams (45) liegen gleichauf und haben mit jeweils 349 Stimmen immerhin 13,7 Prozent der Promiflash-Leser hinter sich. Ein Garant für das Ticket ist das jedoch nicht – wer sich am Ende in die nächste Runde tanzt, liegt schließlich nicht nur an den Zuschauern, sondern auch an der beliebten Show-Jury.

Instagram / bela_klentze Oana Nechiti und Bela Klentze

Florian Ebener / Getty Images Julia Dietze und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Alexander Hassenstein / Getty Images Judith Williams bei der GLOW-Messe 2017

