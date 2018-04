Sie war die tänzelnde Heldin des Abends. Am Freitag ging es bei den Let's Dance-Kandidaten Oana Nechiti (30) und Bela Klentze (29) drunter und drüber: Kurz vor ihrem Auftritt hatte sich die Profitänzerin am Rücken verletzt. Wegen schwerer Schmerzen musste sie zwar auf ihren Auftritt verzichten, ihr Bühnenpartner konnte aber trotzdem die Hüfte schwingen – dank einer Person: Tanzprofi Marta Arndt (28) stellte sich für einen Ersatztanz zur Verfügung!

Die Tanzpartnerin des bereits ausgeschiedenen Chakalls musste die Choreo in nur wenigen Augenblicken einstudieren. In den Augen der übrigen Promis meisterte sie das spontane Tänzchen aber grandios. Roman Lochmann (18) war ganz aus dem Häuschen: "War krass! Wir haben es sehr gefeiert, dass Marta es dann so gerockt hat", schwärmte er im Promiflash-Interview. Auch Barbara Meier (31) konnte ihren Augen kaum trauen: "Ich habe mir nicht vorstellen können, dass Marta innerhalb von gefühlt zehn Minuten so eine Choreografie lernen kann, ich weiß wie gut sie ist. Es war einfach der Wahnsinn."

Aber auch der männliche Hauptdarsteller der improvisierten Show-Einlage konnte sich über viel Lob freuen: "Bela, da muss ich wirklich den Hut ziehen, denn sowas live machen, toll", freute sich Regina Luca (29). Selbst ihr eigener Schützling Thomas Hermanns (55) sprach seinem Konkurrenten seinen vollsten Respekt aus.

Florian Ebener/Getty Images Marta Arndt, Bela Klentze und Oana Nechiti bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Roman Lochmann, YouTube-Star

Florian Ebener/Getty Images Marta Arndt und Bela Klentze bei "Let's Dance"

