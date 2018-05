Ungewohnt locker! Seit ihrer Verlobung mit Prinz Harry (33) Ende des vergangenen Jahres gehört Meghan Markle (36) offiziell zur britischen Königsfamilie. Bevor sie sich allerdings an der Seite von ihrem Traummann zur Royal-Lady gemausert hat, war Meghan besonders durch ihre Schauspielkünste in der US-amerikanischen Serie Suits bekannt. Diese alten Bilder vom Set zeigen Meghan, wie sie die Öffentlichkeit wohl nie wieder zu Gesicht bekommt!

Bye-bye sexy Looks, hello königliche Etikette. Durch ihre Verbindung mit Großbritanniens Prinzen musste Meghan seit November 2017 eine gehörige Verwandlung durchmachen. Die Öffentlichkeit bekommt sie nun nur noch in klassische Eleganz gehüllt zu Gesicht. Diese Aufnahmen auf Instagram erinnern jetzt aber an eine andere Meghan. Egal ob mit Lockenwickler in den Haaren, in heißer Pose im eng anliegenden Anwaltsgehilfinnen-Outfit oder in inniger Umarmung mit ihrem damaligen Co-Star Patrick J. Adams (36) – Megahn hat sich in all den Jahren bei den Dreharbeiten sichtlich wohlgefühlt.

Diese legeren Schnappschüsse für die Fans gehören aber der Vergangenheit an. Schließlich posiert eine Royal-Lady nicht für die Kamera – Aufnahmen, wie von der Verlobungsbekanntgabe dürften in dem Fall die Ausnahme sein. Dank dieser Pics können die Zuschauer aber noch mal in Erinnerung schwelgen...

Instagram/halfadams Meghan Markle am Set von "Suits"

Instagram/halfadams Patrick J. Adams und Meghan Markle am Set von "Suits"

Instagram/halfadams Meghan Markle und Patrick J. Adams am Set von "Suits"

Instagram/halfadams Der Cast von "Suits" am Set

