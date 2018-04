Das war sie also, die allerletzte Folge Suits mit Meghan Markle (36) als Anwaltsgehilfin Rachel Zane! Vergangenen Mittwoch flimmerte die US-Schauspielerin ein letztes Mal in ihrer langjährigen Rolle über die Fernsehschirme in den USA. Seit 2011 gehörte die Liebste von Prinz Harry (33) zum festen Cast der Anwaltsserie. Und nur wenige Wochen vor ihrer royalen Traumhochzeit sind ihre letzten Szenen sehr passend: Meghan verabschiedete sich mit der Heirat ihrer Figur aus dem TV-Universum!

Die Hochzeit von Meghans Rolle Rachel und ihrem Freund Mike Ross, gespielt von Patrick J. Adams (36), konnten die Fans zwar kaum erwarten, doch zeitgleich macht es die "Suits"-Anhänger todtraurig – schließlich bedeutete sie auch das Aus der beiden beliebten Schauspieler. Wie nun Setfotos zeigen, die DailyMail vorliegen, hätte es für Meghan kaum einen schöneren und passenderen Abschied geben können! In einem hinreißenden Brautkleid des Modelabels Anne Barge mit Perlenstickereien und tiefem Rückenausschnitt schritt die 36-Jährige zum Altar. Ob sie sich für ihren großen Tag mit Harry wohl eine ähnliche Robe ausgesucht hat?

Für viele Fans geht mit Meghans Serienabgang eine Ära zu Ende. Die Reaktionen der Zuschauer auf Twitter reichten von Wut bis hin zu purer Verzweiflung: "'Suits' wird ohne Meghan nie wieder so sein, wie es war", war nur einer der bedrückten Kommentare.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Meghan Markle und ihre "Suits"-Kollegen in LA 2016

Getty Images / Alexandra Wyman Patrick J. Adams und Meghan Markle beim Toronto Film Festival 2012

Instagram / kensingtonroyal Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle

