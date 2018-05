Dieser Tribut-Song kommt gar nicht gut an! Marie Wegener (16), Janina El Arguioui (30), Michel Truog (26) und Michael Rauscher (20) eröffneten heute Abend das große DSDS-Finale mit einem ganz besonderen Lied: Die finalen Vier performten gemeinsam den Song "Wake Me Up" – vom kürzlich verstorbenen Ausnahme-DJ Avicii (✝28). Mit besonders viel Gefühl wollten die Kandidaten eigentlich für den absoluten Gänsehautmoment sorgen – doch das Urteil vieler Zuschauer fällt unterirdisch aus!

Denn die Netz-Gemeinde auf Twitter fand den Auftritt alles andere als umwerfend – viele User zerrissen die Tribut-Performance regelrecht. "Der arme Avicii, Gott hab ihn selig, würde nur noch verzweifelt wimmern" oder "Avicii dreht sich bei dieser Interpretation von "Wake me up" bestimmt im Grabe rum. Furchtbar" schrieben zwei Nutzer der Social-Media-Plattform. Doch vielen war nicht nur die Songauswahl ein Dorn im Auge – einige Netzkritiker können die Gruppenauftritte generell nicht ab: "Die einzige qualitative Konstante bei #DSDS sind die superschlechten und sehr unangenehmen Gruppenperformances."

Ob die DSDS-Finalisten die verstimmten Twitter-User mit ihren Einzelperformances milder stimmen können? Schließlich zeigen Marie, Michael, Michel und Janina auch noch in zwei weiteren Auftritten ihr Gesangstalent. Top oder Flop – wie fandet ihr die Gruppendarbietung? Stimmt in der Umfrage ab!

