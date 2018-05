Jetzt äußert sich Kanye Wests (40) Schwiegermutter zu seinen öffentlichen Fehltritten! Der Rapper beunruhigt seine Fans in letzter Zeit mit verwirrenden Statements: Zuletzt setzte sich der 40-Jährige mit einer äußerst unpassenden Aussage zur Sklaverei in die Nesseln, davor sprach er sich für den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump (71) im Netz aus. All das lässt das als "Momager" bekannte Familienoberhaupt Kris Jenner (62) natürlich nicht kalt: Sie steht dem Ehemann ihrer Tochter Kim Kardashian (37) bei!

"Wisst ihr, Kanye liebt euch alle und alle seine Fans und diejenigen, die ihn für immer unterstützen werden", stellte die 62-Jährige gleich zu Beginn im Interview in der Ellen DeGeneres Show klar. Kris sei sich zudem sicher, dass sich der "Gold Digger"-Interpret auf seine Weise für alle Vorkommnisse rechtfertigen wird – wenn er bereit dazu ist: "Ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass alles, was er macht, macht er mit sehr guten Absichten. Ich werde also ihn sich erklären lassen, wenn die Zeit reif ist." Bis dahin müsse auch sie abwarten.

Die Negativschlagzeilen um den Musiker sind jedoch nicht die einzigen Familiendramen, mit denen sich die Clan-Chefin auseinandersetzen muss. Auch ihre Tochter Khloe (33) hat es aktuell nicht leicht: Kurz vor der Geburt ihres Babys namens True wurde die 33-Jährige von ihrem Partner Tristan Thompson (27) betrogen. Als Kris darüber mit der Moderatorin Ellen DeGeneres (60) sprach, kämpfte sie sichtlich bewegt mit den Tränen.

Neilson Barnard / Getty Images Kanye West in Los Angeles

Neilson Barnard / Getty Images Kris Jenner bei den Fashion Awards in Los Angeles

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

