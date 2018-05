Wie weit würde Mariah Carey (48) für ihre Idee eines Traumkörpers gehen? Seit Jahren hat die Sängerin mit erheblichen Gewichtsschwankungen zu kämpfen. Vor einigen Monaten verblüffte sie dann bei den Golden Globes alle Fotografen mit ihrer deutlich erschlankten Linie. Doch hat sie diesen Body-Erfolg wirklich nur durch ehrgeiziges Training erzielt? Aktuellen Gerüchten zufolge soll sich die Diva einer Magenband-OP unterzogen haben!

Mariah scheint sich in ihrem Körper endlich pudelwohl zu fühlen. Auf aktuellen Paparazzibildern stolziert die Chartstürmerin auf jeden Fall stets in hautengen Kleidern an der Seite ihres derzeitigen Lovers Bryan Tanaka (35) durch Los Angeles. Für dieses Selbstbewusstsein hat sich die 48-Jährige angeblich sogar unters Messer gelegt: Laut Page Six soll ihr 2017 in einer OP ein Magenband eingesetzt worden sein. "Ihre ständigen Gewichtsschwankungen haben sie wirklich belastet. Außerdem haben sich Bodyshamer über sie lustig gemacht. Nach dem Eingriff ist sie endlich glücklich", verriet eine anonyme Quelle dem Onlineportal.

Der OP-Gedanke sei Mariah bereits während ihrer Beziehung zu ihrem Ex-Verlobten James Packer (50) gekommen. Der ließ sich 2011 ebenfalls den Magen verkleinern. "Ich habe immer riesige Portionen gegessen. Trotzdem hat mein Bauch meinem Hirn immer wieder signalisiert, ich hätte Hunger. Das ist jetzt endlich anders", freute sich der Millionär über sein neues Essverhalten. Mariahs Beziehung zu dem Unternehmer scheiterte im Oktober 2016 zwar, doch seine Erfolgsgeschichte hinterließ bei der Sängerin offenbar einen bleibenden Eindruck.

Photog Group / SPW / Splash News Mariah Carey und Bryan Tanaka in Los Angeles

Splash News Mariah Carey bei einem Auftritt im Juli 2017

Dimitrios Kambouris/Getty Images Entertainment Mariah Carey und James Packer im September 2015

