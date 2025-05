So viel hat Leyla Lahouar durch "Let's Dance" abgenommen

Leyla Lahouar (29) begeisterte ihre Fans mit ihrer Teilnahme bei "Let's Dance". Auch wenn sich die Reality-TV-Bekanntheit schon nach der dritten Woche verabschieden musste, hat das Training mit Tanzpartner Sergiu Maruster bei ihr seine Spuren hinterlassen. In einer Instagram-Story spricht die Verlobte von Mike Heiter (33) nun über ihre körperlichen Veränderungen. "Ich hatte vier Kilogramm abgenommen", verrät sie ihren neugierigen Followern. Ob sie dieses Gewicht bis heute gehalten hat, behält die einstige Dschungelcamperin allerdings für sich.

Im Finale der Tanzshow wird Leyla wieder auf der Bühne zu sehen sein. Für ihren Auftritt probte sie fleißig, was sie im Netz mit ihren Fans teilte. "Ich bin jetzt hier in meiner Garderobe angekommen. Gerade war ich im Kostüm", berichtete sie am Donnerstag vor der Show und ergänzte: "Gleich geht es wieder runter und dann wird weiter geübt." Ihre Fans waren davon überrascht, da einige davon ausgegangen waren, dass sie im Finale nicht auftreten würde. Doch Leyla erklärte, dass dies von Anfang an geplant gewesen sei.

Die 29-Jährige tanzt im Finale außer Konkurrenz. Die Titelanwärter sind in diesem Jahr alle männlich. Der Turner Fabian Hambüchen (37), Promi-Spross Diego Pooth (21) und Para-Schwimmer Taliso Engel kämpfen um den Sieg. Dabei werden sie jeweils drei Tänze aufführen müssen: ein Jurytanz, ein persönlicher Lieblingstanz und ein Freestyle werden abgefragt.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

RTL / Stefan Gregorowius Die Finalisten von "Let's Dance", 2025

