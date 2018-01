Sie war der Hingucker des Abends. Auch die 75. Verleihung der Golden Globes am vergangenen Sonntagabend sorgte wieder für einen hochkarätigen Promi-Auflauf. Neben internationalen Schauspielgrößen wie Zac Efron (30), Angelina Jolie (42) und Co. gab sich auch Sängerin Mariah Carey (47) die Ehre. In einem engen Meerjungfrauenkleid schritt sie über den roten Teppich – und verblüffte mit ihrer deutlich erschlankten Figur!