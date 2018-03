Typisch Mariah Carey (47)! Die Pop-Sängerin ist die ultimative Diva in Hollywood. Kein Wunder also, dass sie sich von ihren ständigen Gewichtsschwankungen nicht wirklich beeindrucken lässt. Ganz im Gegenteil: Um mit den überflüssigen Kilos fertig zu werden, lässt sie sich kurzerhand einen Schlankspiegel in ihrem Heim aufstellen. Laut InTouch könne sie sich in diesem dann mit ihrer Traumfigur betrachten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de