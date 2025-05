Während Familienfehde: Victoria Beckham schwärmt von David

Victoria (51) und David Beckham (50) durchleben aktuell schwierige Zeiten – so sollen sie mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn (26) im Clinch liegen. Wohl auch deshalb halten die Eheleute mehr denn je zusammen. So wurde der Ex-Fußballprofi nun in die Time100 Philanthropy-Liste aufgenommen, und seine Frau ist deshalb mächtig stolz auf ihn. "Ich bin so stolz auf dich, David. Du bist bei allem, was du tust, mit dem Herzen dabei, und deine Leidenschaft, etwas zurückzugeben und anderen zu helfen, inspiriert mich jeden Tag aufs Neue", schwärmte die Modedesignerin auf Instagram.

So sehr sich David über die Auszeichnung freut, so sehr machte er auch deutlich, dass in seinem Leben aktuell nicht alles perfekt ist. Im Interview mit Time deutete der 50-Jährige an, dass aktuell "etwas fehlt" – womit er wohl darauf anspielte, dass er den Fußball vermisse. Den Streit mit seinem Sohn Brooklyn und dessen Frau Nicola Peltz-Beckham (30) könnte er indirekt aber auch gemeint haben. So war Brooklyn in der vergangenen Woche in London zugegen – seine Eltern soll er dabei nicht besucht haben. Stattdessen soll er für ein paar Stunden für eine Model-Kampagne des Modeshauses Moncler gearbeitet haben, ehe es wieder zurück in die USA ging.

Brooklyn und Nicola sollen schon länger die Nase von David und Victoria voll haben. Laut einem TMZ-Insider sollen sie ihr Verhalten als "toxisch" und "narzisstisch" empfinden. Besonders die Schauspielerin soll mit den Eltern ihres Mannes nicht klarkommen. Kontakt zwischen ihnen soll aktuell kaum noch bestehen – eine Versöhnung sollen David und Victoria wohl noch ablehnen. "Sie [Brooklyn und Nicola] sind beide am Boden zerstört. Sie können nicht glauben, dass Victoria und David sich geweigert haben, sie privat zu sehen, nachdem sie extra nach London gereist sind, um zu versuchen, die Beziehung zu reparieren", berichtete eine Quelle Mirror.

Getty Images Ayesha und Stephen Curry mit David und Victoria Beckham, Mai 2025

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

