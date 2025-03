Mariah Carey und Anderson .Paak genießen ein Dinner-Date

Mariah Carey (55) und Anderson .Paak wurden am vergangenen Sonntagabend erneut zusammen in West Hollywood gesehen und heizen damit weiterhin die Gerüchte um eine mögliche Romanze an. Fotos von ihrem Treffen liegen People vor: Die Sängerin und der Musiker verlassen Hand in Hand das Birds Street Cafe, wo sie ein entspanntes Dinner genossen haben. Mariah trägt eine funkelnde schwarze Jacke und zeigt sich mit ihrer ikonischen Lockenfrisur, während Anderson lässig in einer karierten Jacke und einer auffälligen schwarzen Mütze mit goldenen Details unterwegs ist. Nur eine Woche zuvor hatte Anderson Mariah bei den iHeartRadio Music Awards begleitet, wo sie mit dem Icon Award geehrt wurde.

Bei der Preisverleihung am 17. März stand Anderson an ihrer Seite und half ihr sogar, auf die Bühne zu gehen. Mariah bedankte sich in ihrer humorvollen Rede bei iHeart: "Danke iHeart für diese unglaubliche Auszeichnung. Als Kind hörte ich meine Lieblingskünstler im Radio und träumte davon, selbst dort zu sein." Besonders rührend war der Tribut an ihre verstorbene Mutter, Patricia Carey, die sie als die Quelle ihres musikalischen Talents bezeichnete. Begleitet wurde ihre Ehrung von Auftritten von Muni Long und Tori Kelly (32), die ihre Hits "We Belong Together" und "Always Be My Baby" zum Besten gaben.

Mariah und Anderson sollen an neuen musikalischen Projekten arbeiten, aber auch abseits des Studios viel Zeit miteinander verbringen. Fans spekulieren seit Monaten, wie nah sich die beiden tatsächlich stehen. Immer wieder wurden Mariah und Anderson gemeinsam gesehen – sei es in Aspen im Dezember oder bei einer Halloween-Party im vergangenen Oktober. Trotz des Altersunterschieds von 16 Jahren scheint das Duo eine besondere Chemie zu haben. Ob es sich nur um Freundschaft oder doch mehr handelt, lassen die Stars unkommentiert.

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Getty Images Anderson .Paak, Musiker

