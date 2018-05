Sie stellt sich der Kritik! Topmodel Gigi Hadid (23) ist aktuell auf dem Cover der italienischen Vogue zu sehen. Auf dem Foto ist die blonde Beauty kaum wiederzuerkennen: Ihre Haut leuchtet in einem dunklen Bronzeton – normalerweise ist die Laufsteg-Schönheit aber ein heller Typ. Für ihren Look erntete das Model einen enormen Shitstorm, viele User feindeten sie wegen der veränderten Hautfarbe an. Gigi lässt das aber nicht auf sich sitzen und wehrt sich jetzt gegen die Anfeindungen!

In einem Post in ihrer Instagram-Story klärt die On-Off-Freundin von Zayn Malik (25) nun auf, dass sie für das Shooting nicht brauner geschminkt wurde. "Das Bräunen und Bearbeiten der Bilder ist ein Stil, den Steven Klein seit vielen Jahren macht und ich glaube, dass er mich damit auf eine andere Art und Weise kreativ darstellen wollte", schrieb die 23-Jährige. Was mit den Bildern nach einem Job passiert, könne sie nicht kontrollieren.

Trotzdem verstehe sie die Bedenken der Fans, schrieb sie – und entschuldigte sich für die Kontroverse, die ihr Look nach sich gezogen hatte. "Bitte bedenkt, dass ich natürlich anders gehandelt hätte, wenn meine Situation es zugelassen hätte", gab Gigi offen zu. Sie habe niemand anderem die Chance nehmen wollen, auf ein Cover zu kommen. Damit nahm das Model auf die Kommentare der User Bezug. So lautete beispielsweise ein Post: "Warum sollte man eine schwarze Frau engagieren, wenn man stattdessen Gigis Gesicht vollkommen dunkel anmalen kann?" Wie findet ihr die Worte, die Gigi jetzt an ihre Fans gerichtet hat? Stimmt ab!

Steven Klein for Vogue Italia Gigi Hadid auf dem Cover der italienischen Vogue

Splash News Gigi Hadid bei der Fendi Fashion Show

NPictures / Splash News Gigi Hadid bei der Tommy Hilfiger Show

Wie findet ihr die Worte, die Gigi Hadid an ihre Fans gerichtet hat?



