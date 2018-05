In knapp drei Wochen geben sich Prinz Harry (33) und seine Meghan Markle (36) in der St. Goerge's Chapel das Jawort – nun gibt es endlich weitere Details zur Feierlichkeit. Nach der Veröffentlichung der Einladungen

und einem Ablaufplan für den großen Tag präsentiert der Kensington Palace jetzt die märchenhafte Kutsche. In diesem Prachtstück wird das royale Brautpaar am 19. Mai in Windsor an der jubelnden Menge vorbeifahren!

Auf Twitter verkündete das Königshaus: "Prinz Harry und Ms. Meghan Markle haben die Ascot-Landau-Kutsche für ihre Prozession durch Windsor nach ihrer Hochzeit ausgewählt." Gezogen wird der prunkvolle Pferdewagen von insgesamt vier Windsor-Grauschimmeln, umgeben von zwei weiteren Grauschimmeln als Vorreiter. Zwei der Kutschpferde wurden via Social Media auch schon vorgestellt. Storm und Tyrone – ein tierisches Vater-Sohn-Gespann. Harry sitzt nach seiner Trauung übrigens nicht zum ersten Mal in dem schicken Gefährt. Bereits beim Festumzug zu Bruder Williams (35) und Schwägerin Kates (36) Hochzeit fuhr er zusammen neben Kates Schwester Pippa Middleton (34) in einer dieser Kutschen.

Sollte es am Tag der königlichen Heirat jedoch regnen, wäre die sonst für Staatsbesuche und Krönungen genutzte Kutsche eher unvorteilhaft. Deswegen gibt es für schlechtes Wetter auch schon eine mindestens genauso vorzeigbare Alternative. Statt der offenen Ascot-Landau-Variante käme dann der Scottish State Coach zum Einsatz. Dieses Model dürfte echten Royal-Fans vom 90. Geburtstag von Queen Elizabeth II. (92) im Gedächtnis geblieben sein.

Victoria Jones - WPA Pool/Getty Images Ein Grauschimmel und die Kutsche für die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

Ben Stansall/AFP/Getty Images Prinz Harry nach der Hochzeit von William und Kate in der Ascot-Landau-Kutsche

Victoria Jones - WPA Pool/Getty Images Die Scottish-State-Coach-Ersatzkutsche für die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

