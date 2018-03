Die Hochzeitsvorbereitungen gehen in die heiße Phase! In wenigen Wochen wird es so weit sein: Prinz Harry (33) wird seiner Meghan Markle (36) am 19. Mai das Jawort geben. Mittlerweile kommen auch immer mehr Details über den besonderen Tag des Paares ans Licht. Ein Geheimnis lüftete das britische Königshaus nun sogar selbst. Die heiß begehrten Einladungen sind raus und nicht nur das! Wer sich schon immer gefragt hat, wie diese aussehen, kommt jetzt auf seine Kosten!

Die Eintrittskarten zum wohl spektakulärsten royalen Event des Jahres postete der Kensington Palace nun höchstpersönlich. "Die Einladungen folgen der langjährigen königlichen Tradition und wurden von Barnard & Westwood gemacht. Sie tragen das in goldener Tinte gedruckte Drei-Feder-Abzeichen des Prinzen von Wales", kommentierte der Palast das Bild auf Twitter. Harry und Meghans Einladungen sind alles andere als gewöhnlich! Sie wurden von Barnard & Westwood entworfen, die seit 1985 königliche Einladungen produzieren. Das Unternehmen verwendete eine Presse aus den 1930er Jahren, um die Karten mit einem Stanzform-Verfahren zu erstellen. Die Firma verwendete sogar amerikanische Tinte auf einer englischen Karte – eine Anspielung auf die Wurzeln des süßen Duos.

Rund 600 Gäste wurden zum Gottesdienst und zum Mittagessen eingeladen, das von der Queen (91) in der St. George's Hall in Windsor Castle veranstaltet wird. Später an diesem Abend sind rund 200 Leute zu einem privaten Empfang im Frogmore House auf dem Schlossgelände geladen, dort wo das Paar vor wenigen Monaten seine atemberaubenden Verlobungsfotos gemacht hatte.

Twitter / KensingtonRoyal Einladung von Prinz Harry und Meghan Markle

Ben Birchall - WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle in Cardiff

Zak Hussein / Splashnews.com Prinz Harry und Meghan Markle bei der Verkündung ihrer Verlobung

