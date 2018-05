Vor elf Jahren fing alles an! Selena Gomez (25) wurde 2007 als Alex Russo in "Die Zauberer vom Waverly Place" über Nacht zum gefeierten Disney-Sternchen. Zusammen mit ihrem Co-Star David Henrie (28), der in der Serie ihren Bruder Justin Russo spielte, sorgte sie für ordentliches Chaos und Schabernack. Jetzt ließen Selena und David mit diesem Reunion-Pic ihre Waverly Place-Fans in Jubelgeschrei ausbrechen!

Auf seiner Instagram-Seite postete der schnuckelige Schauspieler jetzt ein süßes Bild mit seiner Frau Maria Cahill und der "It Ain't Me"-Interpretin. Ganz relaxt schlürften die drei ein Glas Rotwein und schienen einen lockeren Abend genossen zu haben. Doch scheinbar hatten David und seine Gattin andere Pläne. "Alex crasht immer die Partys", schrieb der 28-Jährige mit einem Augenzwinkern unter dem Post und spielt damit auf Selenas Seriencharakter an, der keinen Fauxpas in dem TV-Format ausließ.

Bereits sechs Jahre ist das Aus des erfolgreichen Disney-Formates her, aber die Seriengeschwister verstehen sich immer noch so gut wie am ersten Tag. Das bewies die Ex-Freundin von Justin Bieber erst im letzten Jahr auf der Hochzeit des Kaliforniers. In einem niedlichen Beitrag auf der Fotoplattform gestand Sel ihrem On-Screen-Bruder ihre Liebe.

Instagram / davidhenrie David Henrie, Selena Gomez und Maria Cahill

Charley Gallay/Getty Images David Henrie und Selena Gomez bei der "VH1 Rock Honors"-VIP-Party 2008

Instagram / selenagomez David DeLuise, Jennifer Stone, Selena Gomez und David Henrie

