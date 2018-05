Das ist sein persönlicher Erfolg! Ed Sheeran (27) zählt zu den größten Musikern der Welt – mit seinen Hits wie "Perfect" oder "Shape Of You" hielt er sich wochenlang an der Spitze der weltweiten Charts! Doch neben internationalen Top-Preisen, wie unter anderem vier Grammy Awards, feiert der sympathische Brite aktuell gerade seinen wohl größten privaten Sieg: Er hat seit einem Jahr keinen Glimmstängel mehr angerührt!

Und diese Errungenschaft teilt der Sänger auf seinem Instagram-Account mit seinen Fans – mit einem freudigen Jubelpic von sich: "Ich feiere heute, dass ich seit einem Jahr Nichtraucher bin!" Schon seit etlichen Jahren kämpft der Rotschopf mit der tückischen Sucht – er hat auch schon einige Versuche unternommen, von den Qualmstängeln loszukommen. Im Promiflash-Interview 2014 machte er auch klar, warum ihm das so schwer fällt – er leidet immer an heftigen Entzugserscheinungen!

Beim Feiern und besonders in alkoholisiertem Zustand sei es dem 27-Jährigen fast unmöglich, nicht zur Zigarette zu greifen. Ob der feierlustige Ed wohl dieses Mal endgültig von den Kippen losgekommen ist? Stimmt in der Umfrage ab!

E-Press / Splash News Ed Sheeran bei der Berlinale 2018

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images Ed Sheeran bei NBC's Today am Rockefeller Plaza

Anzeige

John Philipps / Getty Images Ed Sheeran, britischer Sänger und Songwriter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de