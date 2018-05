Sie werden sich auch in Zukunft nicht aus den Augen beziehungsweise aus den Armen verlieren! Die siebte Live-Show von Let's Dance war für Roman Lochmann (18) und seine ProfItanzparterin Katja Kalugina (25) die letzte: Sie konnten die Zuschauer nicht von sich überzeugen und mussten sich ihren Mitstreitern als Paar mit den wenigsten Publikumsanrufen geschlagen geben. Ihr letzter gemeinsamer Tanz soll die Performance am Freitagabend allerdings nicht gewesen sein: Roman will auch weiterhin mit Katja tanzen – und das in einem überraschend großen Rahmen!

Promiflash traf das ausgeschiedene Duo kurz nach der großen Entscheidung und erfuhr: Roman hat noch Großes mit der Blondine vor! "Heiko und ich wollen auf der Tour auch Tanzeinlagen einbringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auf der Tour getanzt wird und wenn ich eine Lehrerin brauche, dann ist es natürlich Katja, wer kann es mir besser beibringen als sie", erklärte der 18-Jährige. Aber hätte die beliebte Tänzerin, die zuletzt sogar an der Showdance-WM teilgenommen hat, auch Bock auf ein Tanz-Revival im Lochi-Style? Die Antwort verriet die 25-Jährige gegenüber Promiflash mit einem breiten Strahlen: "Ja, klar! Auf jeden Fall!"

Ob sich die Fans also schon bald auf ein Wiedersehen mit Team Katman freuen dürfen? Die Tour der beliebten Netz-Twins startet immerhin schon im Oktober. Ihre Shows werden dabei ganz im Zeichen ihres anstehenden Albums stehen, das den Namen #whatislife trägt.

Instagram / romanlochmann Katja Kalugina und Roman Lochmann bei "Let's Dance"

Instagram / katja_kalugina Katja Kalugina am Bahnhof

Florian Ebener/Getty Images Roman und Heiko Lochmann bei "Let's Dance"

