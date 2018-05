Was für ein schöner Red-Carpet-Auftritt von Patricia Kelly (48) und ihrem Ehemann Denis Sawinkin! Das langjährige Ehepaar zeigte sich am Wochenende gemeinsam auf dem roten Teppich des Rosenballs in Berlin – ein ziemlich seltener Anblick! Warum sie ihr Liebster auf das Charity-Event für Schlaganfallbetroffene begleitet hat, erklärte das schöne Kelly Family-Mitglied im Promiflash-Interview: "Der ist eigentlich kamerascheu und ist meistens nie dabei bei solchen Events. Ich habe ihn gebeten heute Abend mitzukommen, weil es für mich doch sehr persönlich und wichtig ist." Nachdem ihr verstorbener Vater vor einigen Jahren zwei Hirnschläge erlitten hatte, war die Gala eine echte Herzensangelegenheit für die Musikerin.



