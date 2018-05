Vor wenigen Tagen gab es einen riesigen Shitstorm für Dagi Bee (23): Die Star-YouTuberin hatte ihren Followern sogenannte Carb-Blocker-Kapseln zum Abnehmen angepriesen. Von Vlogger-Kolleginnen wurde sie dafür scharf kritisiert, weil ihr auch viele Minderjährige folgen. Im Promiflash-Interview bekam Dagi jetzt aber Rückendeckung von ihren Influencer-Kollegen Lisa-Marie Schiffner (17) und Moritz Garth (22). "Also, warum soll sie ein schlechtes Vorbild sein, wenn das vielleicht auch was Positives ist für ihre Follower, zu erfahren, mit was sie schneller abnehmen können?", fragte sich der Sänger.



