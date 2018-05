Mit gerade einmal 16 Jahren gewann Marie Wegener am Samstag die diesjährige DSDS-Staffel. Das Show-Küken sicherte sich mit Abstand die meisten Stimmen und zog mit gelungenen Auftritten nicht nur die Zuschauer in seinen Bann. Promiflash traf Pietro Lombardi (25), der das Format vor sieben Jahren selbst für sich entschieden hatte, zum Finale im TV-Studio in Köln. Jetzt eine noch jüngere Kandidatin gewinnen zu sehen, scheint den Single-Dad zu rühren: "Marie ist ein kleiner Engel. Unfassbar süß, goldig. Ich habe ein bisschen Papagefühle bekommen. Sie ist einfach unfassbar. Marie hat einfach eine Topstimme." Ob er seiner Nachfolgerin väterlichen Showbusiness-Rat geben wird oder sogar ein Duett mit ihr aufnimmt?



