Feiert sie jetzt eine Blitzhochzeit? Die DSDS-Kandidatin Janina El Arguioui (30) gewann zwar im großen Gesangsfinale am Samstagabend nicht die begehrte Siegerkrone – dafür hat die Powerfrau privat schon den absoluten Hauptgewinn gezogen! Ihr Liebster Christian machte der Beauty während der Generalprobe zu ihrem Halbfinalauftritt vergangene Woche einen romantischen Heiratsantrag – und natürlich sagte die 30-Jährige Ja! Schließen die beiden nach dem Ende der Show nun schon bald den Bund fürs Leben?

Promiflash fragte nach der großen Finalshow in Köln bei der Kindergeburtstags-Veranstalterin nach – in Bezug auf eine mögliche Blitzhochzeit gab Janina allerdings Entwarnung: "Nein, wir heiraten nächstes Jahr im Sommer. Wir planen jetzt in Ruhe, so wie wir uns die (Hochzeit, Anm. d. Red.) vorstellen." Nach der aufreibenden Zeit bei DSDS wird sich das Paar sowieso erst einmal ein paar entspannte Momente zu zweit gönnen wollen – schließlich war die Souldiva wegen der vergangenen Mottoshow-Vorbereitungen fast einen Monat lang in der DSDS-WG untergebracht und nicht bei ihrem Schatz.

Die ersten Details zu ihrer Märchenheirat konnte die Bald-Ehefrau Promiflash aber bereits nach dem Halbfinale verraten: "Wir werden eine lockere Hochzeit haben, keine geklebte Hochzeitsfrisur und kein gesteckter Blumenstrauß. Sondern offenes Haar, einen Blumenkranz, einen Feldblumenstrauß und irgendwo in Sneakers und einem hübschen Kleidchen heiraten."

MG RTL D Christian und Janina El Arguioui

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

