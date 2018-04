Sie könnte bald schon zwei Kronen auf dem Kopf tragen! Für DSDS-Kandidatin Janina El Arguioui (30) läuft derzeit so ziemlich alles rund. Mit ihrem unverwechselbaren Stimmchen konnte sie sich gegen unzählige Castingteilnehmer durchsetzen. Ihr ersungenes Ticket ins große Finale war aber nicht das einzige Highlight des letzten Samstags: Noch während der Proben für die dritte Liveshow konnte sie sich über einen Heiratsantrag freuen – nun gibt Janina preis, wie sie ihre Trauung feiern wird!

Die Frage ihres Liebsten habe sie richtig umgehauen. "Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, aber das hat mich wirklich sehr glücklich gemacht und ich trage mit Stolz jetzt auch diesen Ring am Finger", offenbart sie im Promiflash-Interview. Wie sie sich wohl ihren großen Tag vorstellt? "Wir werden eine lockere Hochzeit haben, keine geklebte Hochzeitsfrisur und gesteckter Blumenstrauß. Sondern offenes Haar, einen Blumenkranz, einen Feldblumenstrauß und irgendwo in Sneakers und einem hübschen Kleidchen heiraten", ist sich Janina sicher. Sie weiß, was sie will – als Hochzeitssängerin habe sie in letzten Jahren schon so einige Ideen sammeln können.

"Familie und Freunde werden dabei sein und wir machen uns dann einfach einen schönen Tag", freut sich die Finalistin. Dieser Plan sei auch ganz im Sinne ihres frischgebackenen Verlobten Christian, der sich als Hochzeitsfoto- und Videograf ebenfalls bereits viele Eindrücke verschaffen konnte.

Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui Verlobungsverkündung auf Instagram

Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

