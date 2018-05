Meghan Markle (36) hat endlich ihr Brautkleid gefunden! Am 19. Mai wird die ehemalige Schauspielerin Prinz Harry (33) das Jawort geben und steckt wenige Tage vor dem großen Ereignis bis zum Hals in Hochzeitsvorbereitungen. Um ihr Outfit muss sich die zukünftige Royal-Beauty immerhin keine Gedanken mehr machen: Ein Traum aus Weiß der Designermarke Ralph & Russo für 130.000 Euro hat es der einstigen Suits-Darstellerin angetan. Ihre Hollywood-Freundin Priyanka Chopra (35) weiß, wie emotional die Suche nach der perfekten Robe für Meghan war: Bei ihr flossen offenbar reichlich Tränen!

Priyanka wird die Hochzeitssause hautnah miterleben, so dass die Schauspielerin aktuell ständig zu der royalen Zeremonie befragt wird. Auch in der Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" wartete eine knifflige Fragerunde auf die "Quantico"-Darstellerin. Da die 35-Jährige allerdings keine Details verraten darf, reagierte sie nur mit eindeutigen Gesten auf das Nachhaken des Moderators. Als Andy (49) wissen wollte, ob bei der Brautkleid-Anprobe Tränen geflossen sind, ließ Priyankas verschmitztes Grinsen nur eine Antwort zu: Anscheinend war Meghan beim Blick in den Spiegel sentimental geworden!

Im Laufe des Gesprächs ließ sich Priyanka doch noch einige konkrete Informationen entlocken. Zum Beispiel verriet die Schauspielerin, dass sie Harry bisher noch nie persönlich begegnet sei. Aus diesem Grund fehle ihr noch die nötige Inspiration für ein passendes Hochzeitsgeschenk.

Instagram / meghanmarkle Priyanka Chopra und Meghan Markle

Chris Jackson/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry bei der Verkündung ihrer Verlobung

Jamie McCarthy / Getty Images Priyanka Chopra bei einer Fashion-Show in NYC

