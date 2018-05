Bei Germany's next Topmodel sorgte dieser Beef für große Aufruhr: Zusammen mit Sally (17) und Victoria (19) geriet Zoe in einen heftigen Streit mit Kandidatin Abigail. Sind die beiden nach den Dreharbeiten für die Castingshow immer noch zerstritten? "Wir sind ganz neutral miteinander", erzählt Abigail im Interview mit Promiflash. Zu einer Aussprache sei es aber noch nicht gekommen, erklärt die 20-Jährige. Das klingt bei Zoe ganz anders: "Wir haben uns bei der Verabschiedung ausgesprochen und zwischen mir und Abigail ist alles in Ordnung."



