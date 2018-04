Wieder Mega-Beef bei Germany's next Topmodel! In der aktuellen Folge von Heidi Klums (44) Model-Show mussten die Beautys hoch hinaus. Das wichtige Fotoshooting mit dem vielsagenden Titel "Over the Edge" fand in 50 Meter Höhe über einem Abgrund statt. Doch anstatt sich auf diese krasse Aufgabe zu konzentrieren, lästerten die Meedchen übereinander. Vor allem Sally (17), Zoe und Victoria (19) teilten ordentlich aus und haben bereits einen Namen für ihr Bündnis: Sie nennen sich die "Gucci Gang"!

Den Namen für ihre Gruppe hat das Trio von dem Song "Gucci Gang" von Lil Pump. Sally erklärte gegenüber ProSieben, was das Besondere an ihrem Trio ist: "Vor allem muss man bei uns keine Sorge haben, dass man über den anderen urteilt." Dafür schießen die drei gegen andere Kandidatinnen. Ihr "Lieblings-Opfer": Abigail. Sie brach in der Episode sogar in Tränen aus und suchte die Aussprache. "Ihr seid immer zu dritt und ihr redet ständig über mich", konfrontierte sie das Trio. Sally wies diese Anschuldigungen zurück: "Wir haben genügend andere Themen. Wir reden nicht ständig über dich."

Bereits vergangene Woche gerieten Sally und Abigail aneinander. Die Bob-Trägerin warf der Hürtherin vor, unauthentisch zu sein. "In meinen Augen bist du einfach nicht wandelbar. Abi, ich habe eine Frage: Was macht dich besonders?", ging der Diss der Blondine weiter. Nun muss sich Abigail nicht mehr mit der "Gucci Gang" plagen – sie bekam diesen Donnerstag kein Foto von Mama Heidi Klum und musste die Castingshow verlassen.

Instagram / abigail.topmodel.2018; Instagram / sally.topmodel.2018 Abigail und Sally

Instagram / abigailodm Abigail, YouTuberin

Instagram / sally.topmodel.2018 GNTM-Teilnehmerin Sally

