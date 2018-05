Kendall Jenner (22) lässt sich nicht so leicht die Show stehlen! Auch bei der diesjährigen Met Gala gibt sich wieder einmal die A-Prominenz die Klinke in die Hand. Neben Stars wie Blake Lively (30), Rihanna (30) und Gigi Hadid (23) flaniert auch Kendall über den cremefarbenen Teppich. In einem weißen Jumpsuit strahlt der Kardashian-Jenner-Spross bis über beide Ohren. Doch das Model kann auch ganz anders: Als sie sich unbeobachtet fühlt, fällt die 22-Jährige aus ihrer perfekten Rolle und lässt so richtig die Diva heraushängen. Mit einer deutlichen Handbewegung weist die brünette Beauty einen Mann zurecht und wirkt alles andere als amüsiert.



