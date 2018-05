Das war wohl ein bisschen viel des Guten! Wenn das Metropolitan Museum of Art zu seinem alljährlichen Fashion-Event einlädt, können sich Fans auf jede Menge ausgefallener Styles ihrer Stars freuen. Neben atemberaubenden Outfits bietet auch das Make-up der Promidamen ordentlich Gesprächsstoff. Sängerin Selena Gomez (25) bleibt mit ihrem Auftritt auf dem Red Carpet der Met Gala wohl eher negativ in Erinnerung: Sie sorgte für einen echten Bräunungs-Fail!

Offenbar war Selenas Make-up-Artist der Pinsel mit dem Bronzer ausgerutscht. Anstatt mit einem natürlich gebräunten Teint erschien die On-Off-Freundin von Justin Bieber (24) mit einem ziemlich dunklen, glänzenden Look auf der Veranstaltung. Während der Style beim Selfie-Machen noch überzeugte, fiel Selena im Kameralicht durch. Auf Twitter blieben den Fans nur Worte wie: "Selena Gomez sieht aus, als würde sie zum Abschlussball gehen – nach einer Selbstbräunerbehandlung."

Auch in ihrem romantischen Kleid konnte die Schauspielerin nicht mit den Kreationen ihrer Promi-Konkurrentinnen mithalten. Neben Superstar Rihanna (30) als Glitzer-Päpstin und Sex and the City-Star Sarah Jessica Parker (53) als wandelnder Altar sah Selena fast schon wieder blass aus.

Neilson Barnard/Getty Images Selena Gomez auf dem Red Carpet der Met Gala 2018

Instagram/marissa.marino Selena Gomez, Sängerin

Neilson Barnard/Getty Images Selena Gomez, Met Gala 2018

