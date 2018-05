Die Fotografen und Gäste vergöttern sie! Auch vor der diesjährigen Met Gala gab es eine dominierende Frage: Mit welchem Wahnsinns-Outfit wird Modeikone Rihanna (30) in diesem Jahr alle Blicke auf sich ziehen? Schließlich war es die Sängerin, die in den vergangenen Jahren mit ihren Stylings zum Mittelpunkt der Veranstaltung wurde. Auch dieses Mal übertraf sie alle Erwartungen und präsentierte sich als glamouröse Glitzer-Päpstin!

Das Motto der Gala 2018: "Himmlische Körper: Mode und katholische Fantasie". Während sich Promis wie Blake Lively (30) und Rosie Huntington-Whiteley (31) mit einem Heiligenschein und schicken Roben begnügten, setzte Sängerin Rihanna dem ganzen die (Papst)-Krone auf. In einer mit Tausenden Perlen und Glitzersteinen besetzten Kleid-Mantel-Kombination und der perfekt dazu abgestimmten Kopfbedeckung ließ sie keinen Zweifel mehr: Rihanna ist die Symbolfigur der Kunstveranstaltung!

Mit ihrem Auftritt als Päpstin sorgte der Superstar aber nicht nur vor Ort für jede Menge Wirbel – auch im Netz drehen Rihannas Fans durch. Auf Twitter und Co. wimmelt es nur so von Kommentaren wie "Willkommen in der Kirche von Rihanna" und "Jedes Detail ist umwerfend. Rihanna hat es gerockt". Für so viel Begeisterung sorgte Rihanna nicht zum ersten Mal, auch mit diesen Kreationen setze sie echte Fashion-Statements...

Neilson Barnard/Getty Images Rihanna auf dem Teppich der Met Gala

Hector Retamal/AFP/Getty Images Rihanna als Glitzer-Päpstin bei der Met Gala 2018

Jamie McCarthy/Getty Images Rihanna, Fashion-Ikone bei der Met Gala 2018

Angela Weiss/AFP/Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2017

Neilson Barnard/Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2015

Neilson Barnard/Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2014



