Darum ist Philipp Stehler wirklich dabei: Der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer wird bei der neuen Datingshow Bachelor in Paradise mitmachen. In romantischer Kulisse von Thailand wird er auf andere bereits bekannte Kuppelshow-Kandidaten treffen, um einige Dates zu haben und so die ganz große Liebe zu finden! Denn der Reality-TV-Star hat ein klares Ziel vor Augen: Philipp will im Fernsehen endlich seine Traumfrau treffen!

Wie Philipp Gala im Interview verriet, glauben allerdings viele seiner Hater, dass er mit der Teilnahme an der Datingshow ein anderes Ziel verfolge: "Natürlich sagen mir jetzt auch Leute nach, dass ich nur Fame will. Schließlich bin ich in den sozialen Netzwerken sehr aktiv." Der "Bachelor in Paradise"-Hottie ist sich auch durchaus bewusst, dass seine Teilnahme ein echter Karrierepush sein könnte: "Ich sage nicht, dass ich nie darüber nachgedacht habe, dass es vielleicht was bringen könnte. Aber der Fokus liegt darauf, eine Partnerin zu finden."

Promiflash gegenüber verriet Philipp bereits vor den Dreharbeiten, warum er eine Frau sucht: "Ich bin jetzt echt lange Single, über vier Jahre schon." Ob er mit der Suche nach der Richtigen Erfolg haben wird, können Zuschauer in den kommenden Wochen verfolgen. "Bachelor in Paradise" läuft ab jetzt immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL.

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Mai 2018

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, April 2018

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Philipp Stehler, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de