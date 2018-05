Ein Tänzchen mit Deadpool? Céline Dion (50) ist dabei! Für den Soundtrack zum zweiten Teil des Antihelden-Streifens holte sich Hauptdarsteller Ryan Reynolds (41) die Balladen-Queen mit ins Boot. In dem Musikclip zu "Ashes" intoniert Céline gefühlvoll ihren Song – und Deadpool stolziert in High Heels zu ihr auf die Bühne! Aber die grazilen Bewegungen vollführt nicht Ryan selbst: Profitänzer Yanis Marshall schlüpfte stattdessen in den Gummianzug!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de