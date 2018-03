Fans des Anti-Superhelden aufgepasst: Deadpool ist zurück auf der Kinoleinwand! Nachdem Ryan Reynolds (41) als versauter Overallträger bereits im ersten Teil Höhen und Tiefen durchlebt hatte, geht der Hottie im zweiten Teil der Marvel-Verfilmung nun wieder an den Start – und schon der erste Trailer des Streifens verspricht Großes: So ist Deadpool ein weiteres Mal in eine heiße Liebelei mit Vanessa, gespielt von Morena Baccarin (38), verwickelt, gründet eine coole Superhelden-Gang und sorgt mit anstößigen Sprüchen für zahlreiche Lacher. "Sag mir, dass die das in Slow Motion draufhaben", und ähnliche Gags seht ihr ab 17. Mai im Kino.



