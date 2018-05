Dagi Bee (23) hat mit ihrem musikalischen Talent selbst ihre Kollegen überrascht! Speziell ihren YouTube-Kumpel Julien Bam (29), der sich die Social-Media-Queen für seinen Song "Der Sandmann" als prominente Unterstützung an Bord holte. Dagi verlieh dem Titel mit ihrem Rap eine ganz besondere Note. Mit ihrem Rhythmusgefühl verblüffte sie nicht nur ihre Hater, sondern auch ihren Netz-Buddy. Im Promiflash-Interview verrät Ju jetzt, dass er mit deutlich mehr Problemen bei den Aufnahmen gerechnet hatte.

Julien ist sich durchaus bewusst, dass er Dagi mit ihrem gemeinsamen Song eine große Portion Mut abverlangt hatte. Immerhin machte sie in ihrer bisherigen Karriere immer einen großen Bogen um die Musik. Umso begeisterter war er dann im entscheidenden Moment von ihrer Professionalität: "Sie kam, hat gerappt und alle dachten so: 'Warum kann sie das?' Obwohl ich Dagi schon ein bisschen länger kenne, war ich überrascht, dass sie es so gut hinbekommen hat. Ich bin zufriedener mit ihrem Part als mit meinem eigenen", macht er der 23-Jährigen im Promiflash-Gespräch bei den ABOUT YOU Awards ein riesiges Kompliment.

Auch Dagi selbst hatte großen Respekt vor ihrem Rapdebüt. Immerhin erntete ihre YouTube-Kollegin Bibi Heinicke (25) vor einem Jahr mit ihrer ersten Single "How it is (Wap Bap...)" einen riesigen Shitstorm. "Es war eine sehr große Überwindung für mich, weil ich so etwas noch nie in der Art gemacht habe, aber Ju hat mir so viel Mut zugesprochen", erinnerte sie sich Mitte April im Promiflash-Interview an die Zusammenarbeit.

P.Hoffmann/WENN.com Julien Bam bei der GLOW 2018

Andreas Rentz / Getty Images Dagi Bee auf der ECHO-Verleihung 2018 in Berlin

Cinamon Red/WENN.com Julien Bam beim Deutschen Webvideopreis 2017

