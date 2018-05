Vor drei Jahren wären sie beinahe ein Paar geworden – holen Oliver Sanne (31) und Carolin Ehrensberger das nun nach? Nachdem der Bachelor die Blondine damals im Finale der Fernseh-Show abserviert hatte, herrschte keine gute Stimmung mehr zwischen den einstigen Turteltauben. Dank des neuen TV-Dating-Formats Bachelor in Paradise, in dem beide Singles Kandidaten sind, könnte sich das Blatt jetzt doch noch wenden: Oliver und Caro kommen sich in der Show wieder ein wenig näher!

Während die Kandidatinnen Evelyn Burdecki und Pamela Gil Marta in der ersten Folge der Sendung aufregende Dates mit ihren Single-Männern genießen, lernen sich die übrigen Show-Teilnehmer im Flirt-Resort kennen. Caro und Oliver nutzen die Zeit für eine Aussprache – und der Personal Trainer drückt der Steuerfachangestellten dabei sogar einen Kuss auf die Wange! "Vielleicht habe ich damals tatsächlich die falsche Entscheidung getroffen", sagt Oli und gibt sich nachdenklich. Entflammt die frühere "Bachelor"-Finalistin das Feuer in seinem Herzen nun doch?

Ganz so schnell festlegen will sich der 31-Jährige aber offenbar nicht: Auch den anderen Kandidatinnen nähert er sich flirtfreudig an, was Caro eifersüchtig registriert. Ihre blonde Konkurrentin Erika Dorodnova (26) sieht schon erste schwarze Wolken am strahlend-blauen, thailändischen Himmel aufziehen: "Der Oli fischt auch überall. Der steht auf Lachs, Forelle, Dorade. Der kann sich nicht entscheiden, welchen Fisch er am liebsten mag." Ob er sich am Ende doch Caro angelt, was meint ihr? Stimmt ab!

Der Bachelor, RTL Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne 2015

MG RTL D Oliver Sanne und Carolin Ehrensberger, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

MG RTL D Erika Dorodnova, Oliver Sanne und Carolin Ehrensberger, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

