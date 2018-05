Die Singles bringen die Luft in Thailand zum Flimmern! Am Mittwoch startet mit Bachelor in Paradise ein neues Dating-Format, in denen ehemalige Kuppelshow-Kandidaten eine zweite Chance auf die große Liebe bekommen. Bekannte Gesichter wie Sebastian Fobe (32), Carina Spack und Paul Janke (36) treffen in einer traumhaften Villa in Thailand aufeinander – beste Bedingungen, um heiße Bekanntschaften zu machen. Neue Fotos der Dreharbeiten zeigen nun, wie ernst die TV-Singles die Partnersuche im Paradies nehmen und direkt zum Staffelauftakt auf Flirtkurs gehen!

Besonders für Evelyn Burdecki lohnt sich der Ausflug nach Koh Samui: Die blonde Frohnatur wird von Christian Rauch auf ein Date eingeladen und testet später noch mit Domenico De Cicco eine Strandschaukel. Bahnt sich zwischen den konkurrierenden Ex-Bachelorette-Jungs also bereits der erste Zoff um das Herz einer Single-Lady an? Die anderen Reality-Stars lassen es in der Villa dagegen offenbar ruhiger angehen und lernen sich entspannt am Pool kennen – abgesehen von Philipp Stehler und Pamela Gil Marta!

Auch der ehemalige Polizist erhält von Moderator Florian Ambrosius (42) eine Datecard, die es ihm erlaubt, eine weibliche Begleitung für ein besonderes Rendezvous auszuwählen. Er entscheidet sich für die temperamentvolle Studentin Pamela, die der einstige Bachelor Oliver Sanne (31) vor drei Jahren verschmäht hatte, und unternimmt mit ihr eine Jeep-Tour in die Berge. Ein plötzlicher Regenguss animiert Philipp und Pamela, unter einem Schirm eng zusammenzurücken. Hat der Fitnessfan damit bereits seine Herzensdame gefunden, der er in der ersten Entscheidung eine Rose überreichen wird, was meint ihr? Stimmt ab!

MG RTL D "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Caro, Johannes, Pam, Christian und Evelyn

MG RTL D Philipp Stehler & Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D "Bachelor in Paradise"-Kandidaten vor der ersten Nacht der Rosen

