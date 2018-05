Stand Paul Jankes (36) Teilnahme bei Bachelor in Paradise etwa auf der Kippe? Am Mittwochabend wird der Ex-Rosenkavalier zum ersten Mal in dem Kuppelformat zu sehen sein. Dabei war er bis vor acht Monaten noch in festen Händen. Gegenüber RTL gestand er jetzt, dass er kürzlich noch mit einer blonden Mallorquinerin zusammen war: "Ich würde schon sagen, dass ich die Frau geliebt habe. Ich hätte mir mehr mit ihr vorstellen können, definitiv." Die heimliche Beziehung sei im Herbst zerbrochen, heute denke er kaum noch an seine Verflossene. Na, dann ist er ja bestens für das Liebesabenteuer im Paradies gerüstet.



