Na, das war mal ein vielversprechender Start! Am Mittwochabend ging das neue RTL-Datingformat Bachelor in Paradise in die erste Runde. Ehemalige Bachelor-Damen und Ex-Bachelorette-Boys durften sich dabei auf das Gründlichste beschnuppern und anschließend – natürlich – Rosen austauschen. Klingt unterhaltsam, war unterhaltsam, fanden vor allem die Twitter-Nutzer. Rund 7.000 Tweets wurden bereits zum TV-Highlight verfasst – und die hatten es in sich!

Besonders angetan schienen die User von Oliver Sanne (31). Der ehemalige Bachelor machte vor allem von sich zu reden, weil er seiner einstigen Buhlerin Carolin Ehrensberger mal Hoffnungen machte, nur um sie im nächsten Moment links liegen zu lassen – sich dann an alle anderen Ladys heranwarf und nicht müde wurde, zu betonen, dass er auf "dralliche" Frauen stehe. Ein Vögelchen zwitscherte: "Oliver Sanne übernimmt die Show kurzerhand!" Ein anderer fand: "Plot Twist: Oliver behält die Rose, weil er sich selbst am Tollsten findet!" Die arme Fast-Ex Caro fand es trotz alledem direkt mehrfach eine sinnvolle Idee, dass Oli und sie doch vielleicht alles noch einmal in einem Gespräch aufarbeiten sollten. "Caro hat auf jeden Fall die richtige Taktik, um ihren Ex zurückzugewinnen: Eifersucht, unter Druck setzen, Loyalität erwarten, ihn belagern, nicht aus den Augen lassen – Men love it!", fasste ein Zuschauer zusammen.

Ebenfalls eine durchaus oft gestellte Frage im Netz: Wird Yeliz Koc, wie in der diesjährigen Bachelor-Staffel, noch einmal Ohrfeigen verteilen? "Ob Daniel Völz (33) wohl aus der Deckung raus gerade auch zuguckt und wartet, ob noch einer ne Klatsche bekommt?", sorgte sich ein Sendungs-Supporter.

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D "Bachelor in Paradise"-Kandidaten vor der ersten Nacht der Rosen

MG RTL D Johannes Haller und Yeliz Koc, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

