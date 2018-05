Ende April teilte Model Heidi Klum (44) ihr Liebesglück endlich mit der ganzen Welt! Zusammen mit Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28) turtelte sie in Moskau rum. Seitdem ist klar: Die beiden sind total happy. Doch was sagen eigentlich die Promis zur Beziehung? "Es freut mich riesig, wenn Heidi glücklich ist und mit Tom eine gute Zeit verbringt, finde ich das toll", sagte Modelagent Peyman Amin (47) gegenüber Promiflash. Er kennt Heidi auch privat und saß vier Staffeln lang mit ihr in der Jury von Germany's next Topmodel.



