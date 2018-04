Jetzt teilen sie ihr Liebesglück mit der ganzen Welt. Ob Paparazzi-Schnappschüsse der beiden am Flughafen oder verdächtige Bilder auf dem Instagram-Profil des Topmodels – schon seit einigen Wochen brodelt die Gerüchteküche um eine Beziehung zwischen Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28). Jetzt setzte die 44-Jährige eine Schippe drauf. Bei einem Konzert der Band Tokio Hotel in Moskau filmte sie ihren Schatz in Action – aus allen möglichen Perspektiven. Doch den eigentlichen Knaller hob sie sich bis ganz zum Schluss auf: In ihrer Story veröffentlichte sie ein Foto, das sie knutschend mit dem Gitarristen vor einer Kathedrale in der russischen Hauptstadt zeigt. Wenn das mal keine Offenbarung ist...



