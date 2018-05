Menowin Fröhlich (30) schließt mit seinem alten Leben ab! Jahrelang war der DSDS-Zweitplatzierte von 2010 süchtig nach Kokain und anderen Rauschmitteln und versuchte immer wieder erfolglos einen Entzug zu machen. Aber davon ließ er sich nicht unterkriegen, denn Anfang Februar wagte der 30-Jährige einen weiteren Versuch und begab sich in eine Langzeittherapie. Diese hat jetzt scheinbar zu positiven Ergebnissen geführt: Stolz verkündet der gebürtige Münchner seinen Neubeginn!

"Therapie erfolgreich beendet!", kommentiert Menowin ein Instagram-Foto von sich selbst, auf dem er einen kerngesunden Eindruck macht – so sind dunkle Ränder unter seinen Augen gänzlich verschwunden und er schaut selbstbewusst in die Kamera. Sicher eine Erleichterung für seine Fangemeinde, denn noch im vergangenen September war der ehemalige Castingshow-Kandidat in der RTL-II-Doku "Echt Familie – Das sind wir!" zu sehen. Während der Dreharbeiten hatte er immense Probleme damit, den mit TV-Kameras begleiteten Entzug durchzuhalten.

Der "If You Stayed"-Interpret beginnt nun allerdings sogar in zweifacher Hinsicht einen Neustart: Nicht nur mit dem Selfie läutet er ein neues Kapitel in seinem Leben ein, der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer räumte kürzlich auch auf Instagram auf. So löschte der Musiker alle alten Bilder auf der Plattform, die an den langen Kampf gegen die Drogen erinnerten. Übrig geblieben ist neben zwei Schnappschüssen von sich selbst, nur noch ein Post mit seinen Kindern.

Friedemann Vogel / Getty Images Menowin Fröhlich im Finale von "Deutschland sucht den Superstar" 2010

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, Sänger

Facebook / Menowin Fröhlich Menowin Fröhlich

