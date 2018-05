Rodrigo Alves (34) ist sauer! Der unter dem Künstlernamen Real-Life-Ken bekannte Brite unterzog sich vergangenen Donnerstag einer weiteren Beauty-OP – nach etlichen erfolgreichen Eingriffen ging der Besuch beim Doc dieses Mal aber offenbar gehörig schief: Seine Augenpartie ist grün und blau! "Die Ärztin hat Fillers unter meine Augen gespritzt. Leider hat sie die falschen benutzt", erklärt Roddi den fiesen Pfusch in seiner Instagram-Story. Ganz besonders ärgerlich für den 34-Jährigen: Demnächst steht bei ihm ein wichtiger TV-Termin in Italien an! Trotzdem wolle er nun versuchen, der Situation noch etwas Positives abzugewinnen.



