Vier Jahre ist es mittlerweile her, dass Motsi Mabuse (37) mit einem letzten Tanz bei Let's Dance ihre Profikarriere an den Nagel gehängt hat. Obwohl Turniere, Konkurrenzkampf und Co. für sie damit längst zur Vergangenheit gehören, kann die leidenschaftliche Frohnatur ihre Füße auch heute noch kaum stillhalten: Bei jeder Gelegenheit lässt die 37-jährige Bald-Mama die Hüften kreisen. Auf Instagram witzelt sie nun trotzdem über ihre wachsende Kugel und schreibt zu einem Throwback-Clip, der sie 2017 gut gelaunt bei einer Mini-Tanzeinlage zeigt: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit dem Shaken dieses Jahr genauso hinkriege."



