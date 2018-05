Er traut sich zum vierten Mal! Seit 2016 ist Ralph Siegel (72) mit seiner 37 Jahre jüngeren Freundin Laura Käfer zusammen. Nach drei gescheiterten Ehen wagte der Hit-Produzent einen Neustart mit der Unternehmerin. Vergangenen Dienstag feierte seine Lebensgefährtin ihren 35. Geburtstag in der Käfer-Schenke in München – doch dieser endete ganz anders als geplant: Ralph überraschte das ahnungslose Geburtstagskind mit einem Heiratsantrag!

Wie die Bild berichtete, war um Mitternacht der große Moment für den Vater von Giulia Siegel (43) gekommen: Nach einer kleinen Ansprache stellte der 72-Jährige seiner Geliebten die Frage aller Fragen. Unter Tränen bejahte die Schweizerin den Antrag der Eurovision Song Contest-Legende. "Einen Mann wie dich habe ich gesucht. Es gefällt mir alles an dir", fand die 35-Jährige liebe Worte an ihren baldigen Gatten.

Auch seine Tochter dürfte sich über die neue Ehefrau an seiner Seite freuen. In einem Bunte-Interview äußerte sich Giulia schon zu Beginn der Beziehung ihres Vaters nur positiv: "Wahnsinn, dass mein Vater so ein Glück mit ihr gehabt hat. Ich hoffe, dass sie lange bei ihm bleibt, weil sie wirklich ein richtiges Engelchen ist, eine ganz, ganz tolle Person."

